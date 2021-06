OFFICIEEL: Waasland-Beveren laat Belgische verdediger met verleden bij Genk vertrekken naar Cyprus

Waasland-Beveren neemt na één seizoen alweer afscheid van een jonge Belgische verdediger. In de zomer van 2020 maakte Amine Khammas de overstap van Genk naar de Freethiel. Khammas gaat zich nu wagen aan een buitenlands avontuur.

Amine Khammas kreeg vanaf zijn zeventiende de laatste jaren van zijn jeugdopleiding bij KRC Genk. Er volgden twee uitleenbeurten: Khammas ging eerst op huurbasis bij het Nederlandse Den Bosch voetballen en nadien bij Lommel.

Waasland-Beveren zag wel iets in de Marokkaanse Belg en haalde hem naar de Freethiel. In zijn eerste seizoen bij Waasland-Beveren speelde Khammas, die zowel centraal als op links in de verdediging kan uitgespeeld worden, twaalf wedstrijden. Tweemaal bracht hij een doelpunt aan.

Na één seizoen scheiden de wegen alweer. Khammas kreeg een aanbieding van de Cypriotische eersteklasser Apollon Limassol en ging daarop in. Waasland-Beveren bevestigde deze transfer en kondigde ook al het vertrek van Koita aan.