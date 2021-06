Dit is de reden waarom Memphis Depay met Memphis wil aangesproken worden

Gisteren maakte FC Barcelona zijn allernieuwste inkomende transfer bekend: Memphis Depay. Opvallend is dat op zijn truitje Memphis te lezen is en niet Depay. Hoe komt dat?

In 2012 maakte Memphis Depay de keuze om Memphis op de achterkant van zijn voetbaltruitje te zetten. De reden daarachter? Hij wil niet meer gekoppeld worden aan zijn Ghanese vader, Dennis Depay. Toen Memphis slechts vier jaar oud was liet zijn vader hem in de steek.

Memphis moest de Spaanse journalisten er meteen op wijzen om hem in het vervolg geen Depay meer te noemen. Hij legde hen de afkeer en haat richting zijn vader uit. De vader van zijn moeder speelde het vaderfiguur in het leven van Memphis. Hij overleed toen de kersverse speler van Barcelona slechts 15 jaar oud was. Memphis zette een tattoo om hem te herdenken op zijn linkerbeen. Op die tattoo is te lezen: You’re far away. You live on in our hearts. I love you".