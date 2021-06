Eerste officieel bod op Harry Kane is uitgebracht: binnenkort mogelijk ploegmaat van Rode Duivel

De Sjeik van Manchester City heeft 100 miljoen euro over voor Kane. Indien Tottenham dat niet genoeg vindt, willen de Citizens er zelfs nog een speler bij geven.

Harry Kane scoorde afgelopen seizoen 23 goals en 14 assists in de Premier League voor Tottenham. De spits speelt al sinds 2011 voor de eerste ploeg van de Spurs.

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. āŒ



Harry now focused on the Euros, then it’ll be decided.