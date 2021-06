UPDATE: dan toch geen fysieke testen voor Lamkel Zé, flankaanvaller wil vertrekken

Blijft Didier Lamkel Zé dan toch bij Antwerp? De voorbije dagen vertelde Lamkel Zé zelf op sociale media dat zijn avontuur bij Antwerp voorbij was, maar de vleugelspeler was aanwezig op de fysieke testen van de club.

Bij Antwerp beginnen ze aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er stonden fysieke testen op het programma bij de club en er was toch één grote verrassing. Volgens Het Laatste Nieuws was Didier Lamkel Zé namelijk aanwezig op de fysieke testen.

Lamkel Zé aast al een tijdje op een transfer en de voorbije dagen liet hij zelf ook weten op sociale media dat hij wil vertrekken. Blijft de flankaanvaller dan toch bij de Belgische club? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

UPDATE:

Daar is het vervolg al, want net voor de fysieke testen is Didier Lamkel Zé opnieuw naar huis vertrokken. Volgens Het Laatste Nieuws had Lamkel Zé geen zin en wil hij vertrekken bij de club. Op de story van Lamkel Zé op Instagram is te zien dat hij dan maar Lucifer is gaan kijken op Netflix.