Hij leert het nooit? Didier Lamkel Zé hangt het meteen uit, daagt hij op voor training en welke aanbiedingen zijn er?

Een nieuwe episode in het verhaal van Didier Lamkel Zé is geschreven bij Antwerp. En dus is het de vraag: wat nu?

Blijft Didier Lamkel Zé bij Antwerp of niet? Zijn contract loopt nog tot 2023 op De Bosuil, maar daarmee is alweer veel gezegd. De winger kwam maandag naar de club in de voormiddag, maar hoorde dat zijn medische testen pas om 15 uur waren. Training op dinsdag? Om vervolgens naar huis te gaan en zijn kat te sturen voor die medische testen. Dinsdag is er de eerste veldtraining, benieuwd of de speler dan wél zal opdagen. Ondertussen is duidelijk gebleken dat er nog geen concrete aanbiedingen zijn binnengelopen voor de Kameroener. En dus wordt het opnieuw een potentiële zomersoap de komende dagen, weken en maanden.