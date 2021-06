'Club Brugge greep in allerlaatste instantie én op pijnlijke manier naast Colombiaans talent'

Yerson Mosquera wordt niet de nieuwe verdediger van Club Brugge. De Colombiaan kiest voor Wolverhampton Wanderers, maar de manier waarop zal héél veel pijn doen in het Jan Breydelstadion.

Wolverhampton heeft inmiddels de komst van Yerson Mosquera bevestigd. De Colombiaanse verdediger heeft zijn krabbel gezet onder een vierjarig contract bij de Wolves.

Nochtans was Club Brugge héél dichtbij. The Athletic meldt dat blauw-zwart een akkoord had met de speler én met Atlético Nacional. Meer zelfs: Mosquera stond op het punt om naar België te vliegen.