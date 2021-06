Debat van de week: wat is uw gevoel bij de Rode Duivels na de groepsfase? Laat het ons weten!

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! En de vraag is en blijft natuurlijk prangend.

De voorbije weken polsten we bij u al naar de verwachtingen voor de Rode Duivels op het EK dat toen begon. Voor speeldag 1 geloofden 16% onder jullie in een eindzege, na de simpele zege tegen Rusland steeg dat richting 22%. Een halve finale of een kwartfinale lijkt wel nog steeds het meest waarschijnlijke eindpunt voor onze nationale helden volgens jullie. Ondertussen hebben de Rode Duivels weliswaar 9 op 9 en zijn ze zo dus al zeker van de volgende ronde. Maar hebben ze echt indruk gemaakt op u? Hebt u schrik van een eventuele kwartfinale tegen Italië, of al van een achtste finale tegen pakweg Portugal? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoever raken de Rode Duivels? Winnaar 19% Finalist 13% Halve finale 13% Kwartfinale 50% Achtste finale 6%