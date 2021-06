EK zit er nu al op voor Nederlandse spits

Slecht nieuws bij onze Noorderburen: Luuk de Jong zal niet meer in actie komen op het EK.

De Nederlandse nationale ploeg kwam vandaag met slecht nieuws naar buiten. Ze lieten weten dat Luuk de Jong niet meer in actie zal komen op dit EK. De 30-jarige spits raakte gisteren geblesseerd op training aan de binnenband van de knie. Een vervanger oproepen is nu niet meer mogelijk.

Tegen Oekraïne en tegen Oostenrijk mocht de Jong telkens invallen, maar nu zal zijn aantal EK 2020-minuten op tien blijven steken. Dat de 38-voudig international uitvalt is geen ramp want eerste keuze was hij sowieso al niet. Voor de Nederlanders is het nu enkel te hopen dat er niets gebeurt met Wout Weghorst.