Maxime Biset kijkt uit naar het tweede deel van zijn voetbalcarrière

Het was niet alleen voor de spelers van Antwerp gisteren terug een eerste schooldag. Maxime Biset had ook zijn eerste officiële werkdag bij de club die hij mee terug naar de Jupiler Pro League bracht.

Dat Maxime Biset zijn voetbaltenue had ingeruild voor een trainersplunje dat kon u HIER al lezen. Gisteren na de eerste training hadden we de mogelijkheid om hem een aantal vragen te stellen.

Maxim, hoe voelt het om terug op Antwerp te zijn?

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is natuurlijk helemaal iets nieuws na mijn profcarrière maar ik ben heel enthousiast om mee in de technische staf te worden opgenomen. Mijn functie wordt deze van stilstaande fases. De analyse hiervan (bij de tegenstander) maar ook onze eigen stilstaande fases te verbeteren en hier meer doelpunten uit te maken.

Kriebelde het niet om de eerste training niet tussen de spelers te staan?

"Feitelijk niet. Het is ook niet dat ik zoveel heb gedaan de afgelopen weken (al lachend). Het had dus vooral afzien geweest dan."

Je hebt juist een punt gezet achter je actieve profcarrière. Nooit gedacht om nog in de lagere reeksen te gaan voetballen?

"Nee, absoluut niet. Ik ben zo lang al gewoon om in een professionele omgeving te werken dat ik dit moeilijk zou kunnen. Ik wil ook gewoon graag de volgende stap zetten in mijn carrière. Ik heb al de nodige diploma’s behaald nu is het tijd om deze in de praktijk om te zetten en tegelijkertijd bij te leren van meer ervaren trainers.

Algemeen directeur, Sven Jaecques kwam ook nog even terug op de aanstelling van Biset:

"Maxime en ik hebben contact gehouden. Een paar maanden geleden hebben we wat gepraat over wat na zijn actieve carrière. Het moment dat Brian Priske werd aangesteld kwamen er opportuniteiten en hebben we terug contact opgenomen. Toen is er een goed gesprek geweest tussen Maxime en Brian en was het snel beklonken. Het is ook belangrijk dat we nu in de technische staf twee ex-spelers hebben (Anders Nielsen, red.). Zij kennen de club en weten wat er leeft. Nu hebben we een goede mix in de technische staf."