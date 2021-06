Het nieuwe Antwerp komt eraan met een oud bekende in de technische staf

Een nieuwe coach zorgt meestal voor vers bloed binnen de club. Zo haalde Antwerp alvast een volledig nieuwe technische staf binnen. Eén daarvan is een oud kampioenenmaker van Antwerp.

Het gaat snel bij Antwerp de laatste dagen en weken. Na de aanstelling van Brian Priske werd een volledig nieuwe technische staf samengesteld. Tegelijkertijd werden er inkomende transfers afgerond van onder andere Bataille, Engels en Frey.

Priske heeft zijn technische staf als volgt samengesteld: Anders Nielsen wordt assistent-coach, Peder Hansen neemt de keepersgilde onder handen en Stephen Foyston wordt verantwoordelijk voor de data analyses.

De laatste nieuwkomer is Maxime Biset. Hij staat in voor de set-pieces en individuele trainingen. Biset is geen nieuweling op De Bosuil. De centrale verdediger (die einde contract was bij Westerlo) besloot om zijn schoenen aan de haak te hangen en zich toe te leggen op zijn trainerscarrière. Hij speelde bij Antwerp van juli 2015 tot augustus 2017. Hij was lid van de ploeg die kampioen werd in 2017 en zo de promotie naar de Jupiler Pro League bewerkstelde.