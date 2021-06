OFFICIEEL: Antwerp haalt voormalige Club-verdediger terug naar België met contract van liefst vijf jaar

Een opmerkelijke inkomende transfer bij Antwerp FC. Het haalt een ex-speler van Club Brugge terug naar België: Björn Engels. Hij moet de defensie bij Antwerp komen versterken. Engels was de laatste jaren in Engeland actief bij Aston Villa.

"Royal Antwerp FC haalt Björn Engels naar de Bosuil! De Belgische verdediger komt over van Aston Villa en zal, na het afleggen van de medische tests, een contract tot 2026 ondertekenen bij de club. Onze 26-jarige landgenoot kwam bij The Villans tot 19 optredens en kent de Belgische competitie goed: hij speelde eerder 80 duels in onze Jupiler Pro League", zo staat de lezen op de site van Antwerp.

Die wedstrijden in de Belgische competitie speelde hij allemaal voor Club Brugge, de ploeg waar Engels voor uitkwam van 2012 tot 2017. Nadien volgden er ook passages bij Olympiakos en Reims, vooraleer de overstap naar Aston Villa te maken. Engels miste de start van het seizoen 2020-2021 door een dijblessure waardoor hij zakte in de hiërarchie in de Villa-verdediging.

Antwerp haalt een speler die bewezen heeft het niveau van een topploeg in België aan te kunnen en Engels krijgt de kans om zijn carrière opnieuw te lanceren. Uit de duur van de overeenkomst (vijf jaar) spreekt ook meteen veel vertrouwen.