'Anderlecht kan overbodige verdediger definitief lozen, maar gaat niét akkoord met Griekse voorwaarden'

AEK Athene wil ook deze zomer een poging doen om Ognjen Vranjes terug naar Griekenland te halen. Enig probleem: de hoofdstedelingen hebben nog steeds geen geld.

AEK Athene wil RSC Anderlecht al eventjes verlossen van Ognjen Vranjes, maar de Grieken willen er niet voor betalen. En dat ziet paars-wit - ondanks het feit dat ze in dat geval van het loon van de verdediger af zijn - niet zitten.

La Dernière Heure weet dat AEK ook in het tussenseizoen al is komen aankloppen in Brussel. Vranjes ligt nog tot medio 2022 onder contract bij Anderlecht. Peter Verbeke hoopt zo’n half miljoen euro te vangen voor de Bosniër.