KV Mechelen toont interesse in Braziliaanse middenvelder

KV Mechelen wil zich gaan versterken met een Braziliaanse middenvelder van Lommel.

KV Mechelen wil zo snel mogelijk zijn huiswerk klaar hebben om beter aan het seizoen te starten dan vorig jaar. Na de transfer van Samuel Oum Gouet, dan kan u HIER lezen, worden ze al in verband gebracht met een volgende aanwinst. Volgens Het Nieuwsblad is Vinicius Souza op weg naar KVM. Het zou om een uitleenbeurt gaan van één seizoen.



De 22-jarige Braziliaanse middenvelder kwam in oktober 2020 over van het Braziliaanse Flamengo. Hij speelt bij Lommel SK maar is eigendom van Manchester City die ook eigenaar zijn van Lommel. de Souza speelde vorig seizoen 18 keer in het shirt van Lommel SK waarin hij niet tot scoren kwam.