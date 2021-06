Verdediger van Antwerp vindt onderdak in zijn thuisland

Na de inkomende transfers is het ook tijd voor vertrekkers bij Antwerp.

De Zuid-Koreaanse verdediger Jae-ik Lee, die gehuurd werd van het Qatarese Al-Rayyan SC, is weg bij Antwerp. Hij verkast naar FC Seoul, een club uit zijn thuisland. Dat meldt FC Seol op hun sociale media.



Volgens Koreaanse media had Antwerp ergens in april de huurovereenkomst al verbroken, maar de Great Old heeft dat zelf nooit gemeld. De passage van de 22-jarige Lee bij Antwerp kan geen succes genoemd worden. Hij werd geteisterd door blessures en kwam zo geen enkele keer in actie.