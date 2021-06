OFFICIEEL: Ondanks degradatie verlengt Waasland-Beveren het contract van één van haar sterkhouders

Goed nieuws voor Waasland-Beveren. De Waaslanders zullen ook in 1B namelijk op Leonardo Bertone kunnen rekenen. De Zwitserse middenvelder heeft zijn contract verlengd bij de Belgische club.

Leonardo Bertone kwam pas vorige zomer aan bij Waasland-Beveren, maar de middenvelder werd meteen één van de sterkhouders van de club. Bertone was in 28 wedstrijden in de Jupiler Pro League goed voor één doelpunt en twee assists.

Waasland-Beveren wilde Leonardo Bertone graag houden volgend seizoen en de Waaslanders zijn daar ook in geslaagd. De club maakte vrijdag namelijk bekend dat de Zwitser een nieuw contract heeft getekend.