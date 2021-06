Mancini denkt moeilijkste klip richting halve finale overleefd te hebben en kan niet kiezen tussen Lukaku en Ronaldo

Heel Italië slaakt een zucht van opluchting en dus ook bondscoach Roberto Mancini. De Rode Duivels of Portugal wachten in de kwartfinales na de zege tegen Oostenrijk. Dat wordt nog moeilijker. Of juist niet? Mancini liet een opvallende uitspraak noteren op zijn persconferentie na de achtste finale.

Italië had de handen vol met de Oostenrijkers en had 120 minuten nodig om hen uit te schakelen. "Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Misschien was het wel moeilijker dan onze kwartfinale gaat zijn", zei Mancini. Opmerkelijk, want zowel België als Portugal worden een veel hoger niveau toegedicht dan Oostenrijk. Twee buitengewone ploegen Mancini heeft wel veel respect voor beide landen. "Het zijn twee buitengewone ploegen." Wie van de twee schat hij zelf het hoogste in? "Het is moeilijk te zeggen welke van de twee de zwaarste tegenstander zou zijn", kan Mancini niet kiezen. Dat doet hij overigens ook niet tussen Lukaku en Ronaldo, de goaltjesdieven van respectievelijk België en Portugal. "Wie ik het liefst ontloop, Lukaku of Ronaldo? Allebei, als het zou kunnen." Maar dat kan niet. Zondagavond komt Mancini te weten tegen welk land Italië het moet opnemen in de kwartfinales.