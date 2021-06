OFFICIEEL: Waasland-Beveren blijft zaakjes doen en plukt nu jeugdinternational weg bij KV Mechelen

Waasland-Beveren mag dan wel gezakt zijn naar 1B, de Waaslanders zijn de afgelopen weken zeer actief geweest op de transfermarkt.

Waasland-Beveren maakte zondagmiddag de transfer van verdediger Michael Davis bekend. De 19-jarige Belg komt over van KV Mechelen en tekent in Beveren zijn eerste profcontract.

Davis is een verdedigend ingestelde speler die zowel centraal in de defensie als op de backs kan spelen. Bovendien speelde hij in het verleden voor de U15 en U17 van de Rode Duivels.

"Het is een jonge en getalenteerde speler die we op verschillende posities kunnen uitspelen. Naast de ervaren spelers, willen de de jeugd ook ontwikkelen en dan vooral Belgische talenten. We zijn blij dat hij voor ons project heeft gekozen", klinkt het bij de club.

Davis zelf kijkt uit naar zijn periode op de Freethiel. "Vanaf het eerste contact sprak het verhaal van Waasland-Beveren mij aan. Ik kijk ernaar uit om eraan te beginnen en om met het team voor de fans te spelen", vertelt hij in een eerste reactie.