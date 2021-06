OFFICIEEL: Anderlecht ziet aanvaller naar Saoedi-Arabië vertrekken

RSC Anderlecht heeft nog een overbodige speler verpatst. Knowledge Musona verlaat paars-wit en gaat voor Al-Tai FC voetballen.

Knowledge Musona speelde het voorbije anderhalf seizoen voor KAS Eupen. De aanvaller zal alleszins niet meer te zien zijn bij RSC Anderlecht.

De Belgische recordkampioen laat weten dat Musona in Saoedi-Arabië voor Al-Tai FC gaat voetballen. Deze transfer is vooral in het kader van de loonlast een goede zaak. Musona had nog een contract tot het einde van het seizoen in het Lotto Park.