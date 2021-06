Portugees toptalent moet een operatie ondergaan en is lange tijd buiten strijd

Félix, de ploegmaat van Yannick Carrasco kreeg afgelopen uren nog veel kritiek voor zijn zwakke invalbeurt tegen de Belgen in de achtste finale op het EK. In de Engelse pers zei Roy Keane onder andere dat Ronaldo Félix zou moeten aanpakken in de kleedkamer. Nu blijkt dat de 21-jarige aanvaller al maanden lang met pijn speelt. Dat verklaart mogelijk zijn zwakke prestatie tegen de Belgen.

De Portugees won afgelopen seizoen de Spaanse titel met Altético Madrid.

Joao Felix is set for ankle surgery on Thursday which will mean two months of recovery, according to @marca.



Felix had been playing through pain for several months during Atletico's run-in to the Liga title, the report adds. pic.twitter.com/wlcrMWpex0