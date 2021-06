De details lekken uit: 'Dit contract gaat Anderlecht-middenvelder ondertekenen in Londen'

Er komen steeds meer details boven water omtrent de transfer van Albert Sambi Lokonga naar Arsenal FC. Ook de details van het contract van de speler lekken stilaan uit.

RSC Anderlecht zal in totaal 22 miljoen euro verdienen aan Albert Sambi Lokonga. Over de doorverkoopafspraak is nog geen absolute zekerheid, maar we lijken af te tikken op vijf procent. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

De Engelse media kennen ondertussen ook de details in het contract van Lokonga. De middenvelder zal een contract tot medio 2026 tekenen. Sambi verdient tegenwoordig anderhalf miljoen euro per seizoen in Brussel, maar dat bedrag zal verdubbeld worden.