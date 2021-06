🎥 Een zwembad, bioscoop en véél méér luxe: dit is het nieuwe spelerscomplex van Antwerp FC

Onder Tribune 4 is het nieuwe spelerscomplex ondergebracht. En het moet gezegd: met een zwembad en zelfs een bioscoop zullen de spelers van de Great Old niets te kort komen.

Onze Reds namen vandaag hun intrek in het state of the art spelerscomplex in Tribune 4! 😍🏟#RAFC #T4 #Ghelamco pic.twitter.com/vGbI2oydCo