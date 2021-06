'Diverse Europese subtoppers willen twee seizoensrevelaties weghalen bij Standard'

Standard wil er in het nieuwe seizoen staan. En daartoe rekent het ook op een aantal van zijn jonge talenten die vorig seizoen al helemaal tot wasdom kwamen. Al is er uiteraard ook buitenlandse interesse.

De 18-jarige Hugo Siquet kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden en 1891 speelminuten over alle competities heen.

Daarin was de rechtsachter goed voor zes assists en dat is ook onder meer Red Bull Salzburg niet ontgaan. Zij zien wel wat in hem.

Raskin

Olympique Marseille heeft dan weer zijn oog laten vallen op Nicolas Raskin (20, 3 goals en 5 assists). Dat weet alvast La Dernière Heure.

De kans is echter realistisch dat beide spelers uiteindelijk 'gewoon' bij Standard gaan blijven. Om nog meer speelminuten te genereren, een jaartje sterker te worden en dan via een nog grotere poort Sclessin te verlaten.