Niet voor alle eersteklassers waren de oefenwedstrijden een even groot succes vandaag

Voor de ene ploeg verloopt de voorbereiding al wat vlotter dan de andere. Hier vind je een overzicht wat de eersteklassers hebben gedaan in hun oefenwedstrijden.

Beerschot won vandaag zijn oefenwedstrijd tegen SC Verl en één belofte schitterende in deze wedstrijd. Dit kan u HIER lezen. Ook Club Brugge kon met winst zijn oefenwedstrijd afsluiten tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb Dit kan u HIER lezen.

Maar niet voor alle clubs liep het vandaag even fortuinlijk af. Zo verloor KV Mechelen met zeer zware 7-2 cijfers tegen het Nederlandse Utrecht.

Kersvers eersteklasser Seraing ging met 1-2 onderuit tegen KAS Eupen. KV Kortrijk won dan weer zijn oefenwedstrijd tegen Sparta Petegem vlot met 0-4.

Tot slot speelde Union en Standard 0-0 gelijk. De Luikenaars hebben duidelijk nog veel werk voor de boeg want ze konden tot op heden nog niet winnen of scoren in hun twee oefenwedstrijden.

🔴⚫️⌛️ Fin du match ! Nos métallos s’inclinent sur la pelouse d’Eupen. pic.twitter.com/GxFK9Ra22Q — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) June 30, 2021