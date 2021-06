Beerschot 'youngster' schittert in gewonnen oefenwedstrijd

Beerschot is op stage in Duitsland en speelde een oefenwedstrijd tegen SC Verl. Eén van de youngsters bij Beerschot liet op een positieve manier van zich horen.

Beerschot is op stage in Duitsland en na een aantal dagen hard labeur op het trainingsveld was het deze middag tijd om de opgedane kennis te tonen op het oefenveld. Het lokale SC Verl was de tegenstander en Beerschot won deze partij met 1-2. Eén speler in het bijzonder heeft bij trainer Peter Maes zijn visitekaartje afgegeven. Dit is David Mukuna, de 19 jarige Belg scoorde en gaf een assist deze middag.

David Mukuna speelt sinds de zomer van 2020 bij Beerschot en kwam over van Walhain. Voordien kreeg hij een deel van zijn jeugdopleiding bij Lierse Kempenzonen. Vorig seizoen kreeg hij al een paar maal zijn kans en kwam tot 7 invalbeurten.