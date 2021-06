Nieuwe plottwist in dossier rond felbegeerde vervanger van Paul Onuachu bij KRC Genk

Het is niet de vraag of maar wanneer Paul Onuachu de Limburgers gaat verlaten tijdens de zomermercato. Genk had zijn gedroomde vervanger al eventjes op het oog, maar het blijkt een complex dossier.

Genk bereikte eerder deze maand een akkoord met Flamengo over de transfer van de Braziliaanse aanvaller Rodrigo Muniz voor vijf miljoen euro. Atlético Madrid Een akkoord met Muniz was er nog niet omdat hij het geboden salaris te karig vond. Ondertussen had ook Club Brugge zich gemeld, maar Genk leek wel degelijk de beste optie voor de aanvaller. De Braziliaan wilde te veel geld en Genk veranderde het geweer van schouder. Nu lijkt Atlético Madrid ervandoor te zullen gaan met Muniz. Dat weet Marca alvast.