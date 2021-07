'Jonge Belg heeft vertrekwens, miljoenen voor Anderlecht op komst - opvolger komt uit Oostende'

Het ging de laatste weken van het vorige seizoen goed met Sébastiaan Bornauw. En dat is ook diverse geïnteresseerden zeker niet ontgaan, al houdt zijn club voorlopig het been stijf. Nu is er echter nieuws.

Bornauw was van belang in de degradatiestrijd voor Keulen en heeft met zijn goede prestaties de voorbije maanden ook de geïnteresseerden wakker gemaakt. Norwich City en Wolfsburg hadden zich al gemeld voor de ex-speler van Anderlecht, de Wolven hebben ondertussen ook een bod binnengebracht. Eentje van acht miljoen euro. Opvolger uit Oostende? Onvoldoende voor Köln, dat ondertussen nieuws heeft gekregen. Bornauw wil namelijk graag zelf ook vertrekken bij de ploeg. Als hij uiteindelijk nog zal vertrekken - de Duitse club wil graag vijftien miljoen euro krijgen - zouden ze als opvolger denken aan ... Arthur Theate van Oostende.