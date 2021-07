Marc Brys gunt jonge talenten minuten tegen Israëlische kampioen Maccabi Haifa: "Een onvergetelijke ervaring"

OH Leuven won dinsdag knap van Maccabi Haifa, de Israëlische kampioen, met 2-3. Voor twee spelers was het wel een heel speciale wedstrijd.

Want de jonge talenten Milan Taildeman (20) en Max Tahara (19) kregen in de oefenwedstrijd tegen Maccabi Haifa hun eerste speelminuten in het shirt van OHL.

Taildeman speelde zijn hele jeugd voor OHL en is heel blij met zijn debuut voor de A-kern, al was het slechts in een oefenwedstrijd. "Het was een onvergetelijke ervaring. Je speelt tegen de Isaraëlische kampioen, dat volgende week Champions League moet spelen. Ik ga het zeker volgen hoe ze het doen", klinkt het bij de vleugelspeler.

Taildeman mocht 10 minuten spelen. Dat is niet lang, maar de middenvelder genoot er wel van. "Zeker van de fans van Maccabi Haifa. Het is vooral fijn dat de coach me een kans gaf om me te tonen tegen een goede ploeg. Het ging alleszins sneller dan wat ik gewoon ben bij de beloften, wat goed is voor mijn ontwikkeling."

"Hier op stage leer ik bij van Schrijvers en Mercier aangezien zij ook op de 10 spelen. 'Stelen' met de ogen en met Xavier (Mercier) praat ik heel veel", besluit Taildeman.