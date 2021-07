Openda verklaart waarom hij nog een jaartje aan Vitesse wordt uitgeleend: "Wil hier nog belangrijker worden"

Lois Openda verlengde onlangs zijn contract bij Club Brugge, maar blauw-zwart leent hem voor het tweede jaar op rij uit aan Vitesse.

De 21-jarige Openda kende vorig seizoen geen slechte start in de Eredivisie. Hij maakte er 10 doelpunten en gaf 4 assists. Vitesse was vanzelfsprekend vragende partij om hem een jaartje langer te mogen houden en ook Openda stond er niet weigerachtig tegenover.

"Ik ben blij dat ik opnieuw hier ben. Vorig seizoen was een goed seizoen. Ik had hier goede momenten en ik ben er zeker van dat we elkaar kunnen helpen in de toekomst. Het voelt hier aan als een tweede thuis", vertelt Openda op de clubkanalen van Vitesse.

Met tien doelpunten deed hij het niet onaardig vorig seizoen, maar de ambitieuze aanvaller wil meer. "Ik wil nog belangrijker worden voor de ploeg en meer doelpunten maken. Het zou fantastisch zijn als we ons kunnen kwalificeren voor Europees voetbal én ver kunnen doorstoten in de beker", besluit hij.

Vitesse eindigde afgelopen seizoen op de 4e plaats in de Eredivisie en speelt binnenkort de derde voorronde van de Conference League.