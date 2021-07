Al acht jaar Rode Duivel, maar nog lang niet uitgekeken: "Ik wil de volgende Vertonghen of Alderweireld worden"

Thomas Meunier is een oudgediende bij de Rode Duivels. De rechtse wingback zit al sinds 2013 bij de nationale ploeg. En als het van hem afhangt, is dat nog lang niet gedaan.

Meunier heeft nog plannen bij de Duivels en die gaan verder dan het WK van volgend jaar. De nu 29-jarige rechtse flank gaf daarover meer uitleg in de officiële app van de KBVB. "Mijn doel is om de volgende Vertonghen of Alderweireld te worden. Ik wil zo lang mogelijk bij de Rode Duivels blijven. Of het nu in de basis is of gewoon in de groep", gaf hij aan.

"Ik hoop mijn land te vertegenwoordigen minstens tot... ja, het volgende EK. Dat is binnen drie-vier jaar, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Dat is het minimum quoi."