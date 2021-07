Officieel: Balikwisha trekt voor 5 seizoenen naar Antwerp

Na heel wat palaveren is de deal dan toch rond: Balikwisha verlaat Standard en trekt naar Antwerp.

Het is dus toch geen wet van 78 geworden voor Balikwisha en ook geen transfer naar Club Brugge. Antwerp kaapt de winger van Standard weg Balikwisha (20) trekt voor 5 seizoenen naar Antwerp en zal na zijn medische testen meteen naar Nederland trekken om zich bij de groep te vervoegen op stage. Met de transfer zou zo'n 6 miljoen euro gemoeid zijn.

Op de website benadrukt Antwerp dat de transfer via officiële kanalen gegaan zijn. "In het belang van het Belgisch voetbal hebben tussen beide clubs de afgelopen dagen discrete en constructieve gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een akkoord dat voldoet aan de eisen van alle betrokken partijen. RAFC wenst Standard Luik en de entourage van de speler uitdrukkelijk te bedanken om tot dit akkoord te komen", klinkt het.