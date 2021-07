OFFICIEEL: Engelse middenvelder verlaat OH Leuven al na een half seizoen en gaat opnieuw in Engeland voetballen

Andy King zal volgend seizoen niet meer voor OH Leuven uitkomen. De Engelse middenvelder kwam sinds januari uit voor de Belgische club, maar hij kreeg geen nieuw contract. Hij gaat nu bij Bristol City aan de slag.

Een nieuwe uitdaging voor Andy King. De middenvelder gaat namelijk bij Bristol City aan de slag. De Engelse club eindigde het voorbije seizoen op de negentiende plaats in The Championship. King komt over van OH Leuven.

King speelde sinds januari voor de Leuvenaars, maar een succes werd het niet. De middenvelder viel slechts in één wedstrijd in voor de Belgische club. Zijn contract werd dan ook niet verlengd en nu gaat hij transfervrij naar Bristol City.