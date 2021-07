Anderlecht-voorzitter Vandenhaute over 'matennaaierij' van Club Brugge: "Elke speler die we proberen binnenhalen, krijgt een bod van Club"

Wouter Vandenhaute vindt dat er in België te veel aan 'matennaaien' gedaan wordt tussen de clubs onderling. Zo vindt hij het ambetant dat er telkens een bod gedaan wordt op spelers waarin zijn club geïnteresseerd is.

“Ik vind dat we elkaar op de mat moeten bekampen, gedurende negentig minuten. Maar daarbuiten moeten we samen proberen om het product en de beleving van het voetbal beter te maken. Ik dacht dat ik de voetbalbusiness door en door kende, maar in dat anderhalf jaar als insider sta ik er toch versteld van hoe het er in het wereldje aan toegaat. Er is een cultuur van matennaaien, ongelooflijk. Hoe clubs elkaar constant vliegen afvangen, dat is nefast voor de sport", klinkt het in De Morgen.

Daar heeft hij ook voorbeelden van. "Laat ik er eentje nemen van onze vrienden van Brugge: haast elke speler met wie wij in deze transferperiode beginnen te onderhandelen, krijgt plots ook een bod van Club Brugge. Een geluk dat wij die spelers toch binnenhalen, anders kunnen ze straks in Westkapelle een vestiaire bijbouwen voor al die extra spelers."

"Iemand willen binnenhalen, alleen maar om de concurrentie een hak te zetten, ik snap dat niet. Lukas Nmecha had al duidelijk aangegeven: als ik in België blijf, is het bij Anderlecht. Iedereen weet dat. En lap, Brugge legt toch een bod neer bij Manchester City, zelfs zonder dat Nmecha zelf of zijn entourage daarvan op de hoogte was.”