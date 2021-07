Analist ziet deels de reden waarom Antwerp Balikwisha zo graag wou: "Gheysens zal gezegd hebben: we zullen eens zien tonen wie sterker is"

Michel-Ange Balikwisha kan alle commotie eindelijk achter zich laten. Vandaag sloot hij aan bij Antwerp voor zijn eerste training. De 20-jarige winger is volgens Aleksander Teklak enerzijds een prestigetransfer en anderzijds een hele goeie versterking.

"Wat hij getoond heeft, in een niet al te stabiele ploeg, is straf. Hij heeft zich enorm ontwikkeld en heeft alles wat nodig is in het moderne voetbal", aldus de analist in Het Nieuwsblad. "Hij is snel, heeft een grote motor en speelt zeer verticaal. Als je hem op doel afstuurt, is hij levensgevaarlijk, en bij balverlies is hij ook de eerste om te gaan jagen. Dat is iets wat Priske graag zal zien.”

Maar het ging ook om het prestige van Club Brugge af te troeven. "Al heeft de strijd met Club Brugge de prijs wel de hoogte ingejaagd. Bart Verhaeghe en Paul Gheysens zijn geen vrienden, die laatste zal hebben gezegd: We zullen eens tonen dat we sterker zijn. Door corona zijn de regels rond de Financial Fair Play ook versoepeld. Voor een club met een rijke voorzitter als Gheysens is al wat meer mogelijk.”