'Club Brugge gaat nog flink bijverdienen aan wintertransfer'

Club Brugge gaat mogelijk nog eens een extra miljoen mogen bijschrijven op de clubrekening, na een deal met een gewezen speler.

Club Brugge had afgelopen winter al een goede deal gesloten om Luan Peres definitief richting het Braziliaanse Santos FC te verkassen.

Extra miljoen

Toen strikten ze zo'n drie miljoen euro voor de verdediger, die uiteindelijk slechts zes keer speelde voor blauw-zwart.

Club Brugge hield 30 procent van de transferrechten op Peres in handen. Nu kan dat ook nog eens wat geld opleveren, want Olympique Marseille zou hem volgens ESPN voor niet minder dan 4,5 miljoen euro opnieuw naar Europa willen halen. Die deal is nu zo goed als afgerond.