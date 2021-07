Paul Gheysens voerde nog een kapitaalsverhoging door bij Antwerp: alles om de strijd met Club Brugge aan te gaan

Het is Paul Gheysens menens om de concurrentie met Club Brugge aan te gaan. Dat bewees hij op de voorlaatste dag van vorig seizoen door nog een kapitaalsverhoging door te voeren bij Antwerp.

Normaal gezien mogen er in drie jaar tijd 'slechts' voor 30 miljoen euro aan kapitaalsverhogingen doorgevoerd worden, maar door corona werden de Financial Fair Play-regels versoepeld. Gheysens - eigenaar en voorzitter van Antwerp - maakte daarvan gebruik door op 29 juni nog acht miljoen euro in de club te pompen, weet GvA.

Alleen maar met de bedoeling om The Great Old slagkrachtiger te maken op de transfermarkt. Naast de prestigetransfer van Balikwisha haalde Antwerp ook al Michael Frey, Jelle Bataille en Björn Engels binnen. Het bewijst dat Gheysens de kloof met Club zo snel mogelijk wil dichten. In totaal pompte hij al 48 miljoen in de club.