"Zolang het niet over je kinderen gaat moet je dat erbij nemen zeker?": Bjorn Engels legt uit dat hij geen man van glas is én spreekt over de haatberichten van Clubfans

Het was misschien wel een van de meest verrassende deals tot dusver: Bjorn Engels die tekende bij Antwerp. Hij heeft nu meer duiding gegeven bij zijn move.

Engels is een kind van het huis bij Club Brugge en dus lag de transfer naar Antwerp gevoelig. "Ik heb veel reactie gekregen uit Brugse hoek. Veel positieve, maar ook haatberichten. Ach, zolang het niet over mijn kinderen gaat neem je dat erbij zeker?"

Clement

"Of ik ook terug kon naar blauw-zwart? Philippe Clement stuurde me een berichtje, maar ik weet niet of er iets concreet was. Philippe is een goed persoon, hij zei me dat hij me liever elders had gezien", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Mijn zoontje gaat naar school, dus het moment was ideaal om terug te keren naar België. Of ik een man van glas ben? Dat is makkelijk gezegd, maar ik ben dat niet. Je moet soms een beetje geluk hebben in het voetbal."