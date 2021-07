Hoedt al twee jaar gecharmeerd door Anderlecht: "De manier waarop Kompany wil voetballen, zo hoort voetbal gespeeld te worden"

De rest van de Anderlecht-spelers weet nu ook al wat voor vlees ze in de kuip hebben. Wesley Hoedt is de nieuwe patron in de defensie en dat laat hij duidelijk merken. De mondige Nederlander werd trouwens al twee jaar het hof gemaakt door Anderlecht.

En Hoedt is niet voorzichtig in zijn uitspraken. "Ik ben niet naar Anderlecht gekomen voor Jan Lul. Ik had ook opties in Italië, Engeland en Duitsland, maar dat waren teams die spelen voor de plaatsen 7 tot 12 in het klassement. Waarvoor doe je dan mee? Bij het uitspreken van ambities moet je altijd voorzichtig zijn, maar als Nederlander ben ik directer: we gaan voor het hoogste", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij verwachtte dat eigenlijk ook al twee jaar geleden bij Antwerp te doen. "Toen wonnen we voor het eerst in 28 jaar de beker, maar met dat elftal hadden we gerust kampioen kunnen worden. Toch als die ploeg iets anders was geleid.”

Hoedt had nog meer opties, maar Anderlecht toonde zich het meest concreet. “Eigenlijk is het al twee jaar Anderlecht dat aan mijn mouw trekt. De eerste contacten dateren van 2019. De manier waarop Kompany wil voetballen, zo hoort voetbal gespeeld te worden en zo ben ik opgeleid. Opbouwen van achteruit, crosspasses… Dit spel past bij mij. Vorige zomer waren de onderhandelingen met Anderlecht al vergevorderd. Alleen kwam Lazio toen nog met een unieke kans op Champions League-voetbal.”