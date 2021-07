Staat Van Gaal voor nieuwe ambtstermijn als bondscoach van Oranje? "Ik ga er zeker over nadenken"

Frank De Boer besloot de eer aan zichzelf te houden als Nederlands bondscoach na de pijnlijke uitschuiver in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië. De zoektocht naar zijn opvolger is aan de gang en daarbij wordt één naam uitdrukkelijk naar voren geschoven.

Louis Van Gaal was in het verleden al twee keer bondscoach van Oranje en de kans is reeël dat er nu een derde ambtstermijn volgt. "De geschiedenis herhaalt zich", klinkt het in L'Equipe.

"Het was ook het geval toen Ronald Koeman naar Barcelona vertrok. Toen kreeg ik in de polls ruim dertig procent van de stemmen. Nu is dat ongeveer tachtig procent. Ik ga er zeker over nadenken."

Van Gaal keek mijn pijn in het hart naar Oranje in die achtste finales en heeft, hem kennende, vast al een plannetje om de Nederlandse stoomtrein terug op de rails te krijgen.

"Het beste team wint, niet de beste individuen. Dat zeg ik al veertig jaar. Nederland heeft fantastische spelers, maar tegen Tsjechië hebben we die niet gezien. Dat moet je je afvragen waarom dat is gebeurd."