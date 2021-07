Oefenduels: AA Gent met de billen bloot tegen Utrecht, Union blijft ongeslagen in oefencampagne

AA Gent ging vrijdagmiddag de boot in bij FC Utrecht. Promovendus Union deed het tegen Lens een stuk beter en blijft zo ook na zeven wedstrijden ongeslagen in deze oefencampagne.

Utrecht-AA Gent: 3-0

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck ging met duidelijk 3-0 cijfers de boot in tegen FC Utrecht, dat afgelopen weekend nog 2-2 gelijkspeelde tegen Antwerp.

Douvikas scoorde voor de pauze, Van der Streek en Ramselaar erna.

Zaterdag oefent AA Gent tegen Sparta Rotterdam.

FT 3-0⎢Onze vierde oefenpartij van de voorbereiding verliezen we van een goed en efficiënt Utrecht. Morgen treffen we Sparta Rotterdam 🔵⚪️ #utrgnt #kaagent pic.twitter.com/73op6mNwD4 — KAA Gent (@KAAGent) July 9, 2021

Racing Club de Lens-Union: 0-1

Union, de ploeg van Felice Mazzu, won vrijdagmiddag met het kleinste verschil van Lens. Het was Teddy Teuma die in de eerste helft met een fraaie knal vanop afstand voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. In de tweede helft ging Lens, dat vorig jaar op de zevende plaats eindigde in de Ligue 1, op zoek naar de gelijkmaker. Het ontbrak de Noord-Fransen echter aan precisie in de afwerking, al moest ook Pirard enkele keren gepast tussenkomen.

De balans na zeven wedstrijden oogt hoe dan ook mooi voor de promovendus: zes zeges, een gelijkspel. Avenatti en Marcq maakten hun debuut bij de Brusselse traditieclub.