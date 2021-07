Na weken onderhandelen is het bijna in kannen en kruiken: Anderlecht en Sambi Lokonga realiseren droomtransfer

De eerste grote uitgaande transfer bij RSC Anderlecht zit er aan te komen. Het is er eentje waar er al weken over gepalaverd wordt, maar die nu meer dan ooit concreet is.

Volgens Het Laatste Nieuws zit de overgang van Sambi Lokonga in de laatste rechte lijn. Alle partijen gaan er vanuit dat de transfer in orde komt. De jonge middenvelder zal een contract van vijf seizoenen tekenen bij Arsenal. Er is zo'n twintig miljoen euro gemoeid met de overgang. Zo wordt de kassa van de Brusselaars goed gespekt, maar verliezen ze wel hun spelmaker op het middenveld. Anderlecht moet met het vrijgekomen budget op zoek naar een vervanger en een nieuwe spits.