Eindelijk de laatste stap voor Anderlecht-youngster? Oefenmatch doet alvast het beste vermoeden

Anderlecht heeft nog een spits nodig, maar sowieso gaat die ook afhankelijk zijn van de aanvoer. Daarvoor wordt naar de jonge garde van paars-wit gekeken: Verschaeren, El Hadj en... Amuzu. Voor de razendsnelle Francis Amuzu wordt het het seizoen van de waarheid.

Niemand die twijfelt aan de kwaliteiten van Amuzu. De bijna 22-jarige flankaanvaller is razendsnel en beschikt over een meer dan degelijke techniek. Enkel... de laatste pass en de afwerking brak hem de voorbije seizoenen vaak zuur op. Meer overzicht en meer 'cool' voor doel, dat was wat van hem gevraagd werd.

In de oefenmatch tegen AZ was hij een ware nachtmerrie voor de verdediging van de Nederlanders met zijn versnellingen en kapbewegingen. De laatste geste was er nog steeds niet altijd, maar van hem wordt verwacht dat hij dit seizoen de laatste stap zal zetten en zijn statistieken zal opkrikken.

Hij scoorde al twee keer in de oefenwedstrijden en dat zal hem ongetwijfeld vertrouwen geven. Want Amuzu is er zo eentje die dat nodig heeft. Het jaar van de echte doorbraak? Afwachten!