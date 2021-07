Standard gooit deuren open voor laatste oefenwedstrijd: "Jullie in de best mogelijke omstandigheden ontvangen"

Het EK is nog maar net afgelopen, of het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Zaterdag al ontvangt Club Brugge bekerwinnaar KRC Genk voor de Supercup. De resterende Belgische ploegen gaan nog op jacht naar extra speelminuten. Zo verwelkomt Standard het Stade Rennais van Rode Duivel Jérémy Doku.

Aan voetbal dus geen gebrek deze zomer. Het nieuwe seizoen gaat 23 juli van start met de topper tussen Standard en KRC Genk. Maar zaterdag spelen de Rouches in eigen huis nog een ‘Galawedstrijd’ tegen de Franse subtopper Stade Rennais.

Het wordt zelfs een fijn weerzien met de supporters. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen heeft het Luikse bestuur besloten om opnieuw supporters te verwelkomen: “In tegenstelling tot onze andere oefenmatchen, zal de partij tegen Stade Rennais wél toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dit gezien de evolutie van de gezondheidsmaatregelen en het feit dat de match zal plaatsvinden in ons stadion, waar we over de juiste infrastructuur beschikken om jullie in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen en daarbij de gezondheidsregels te respecteren.

Afgelopen weekend speelden de troepen van Mbaye Leye nog 2-2 gelijk in een oefenpot tegen KV Mechelen.