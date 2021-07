Twee scheidsrechters slagen niet voor hun fysieke proeven aan de vooravond van de competitie

Nadat eerst de Rode Duivels het Proximus Basecamp in Tubize hadden ingenomen is het nu aan de scheidsrechters voor hun theoretische en fysieke testen. Twee scheidsrechters moeten alvast rekenen op een herkansing.

De Royal Belgian FA kwam met het nieuws naar buiten dat alle scheidsrechters die actief zijn in het profvoetbal samengekomen zijn in Tubeke. Dit om hun theoretische en fysieke testen af te legggen.

Alle aanwezige (assistent-)scheidsrechters zijn geslaagd voor het theoretische deel. Voor het fysieke onderdeel is iedereen geslaagd behalve Wesley Alen (scheidsrechter in de Jupiler Pro League) en Raf Eerdekens (assistent-scheidsrechter in de 1B Pro League).

De twee officials krijgen de mogelijkheid om hun testen opnieuw af te leggen op 24 augustus. We willen benadrukken dat scheidsrechters voor beide testen (zowel theoretische als fysieke) moeten slagen om actief te mogen zijn in ons professionele voetbal.