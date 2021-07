Ook Zulte Waregem verwelkomt dit weekend voor het eerst weer supporters in het stadion

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, maar misschien nog beter ... supporters zijn opnieuw welkom. Daarom heeft het bestuur van Zulte Waregem besloten om tijdens een oefenwedstrijd voor het eerst de poorten van het stadion te (her)openen.

Het seizoen 2020-2021 werd (bijna) volledig afgewerkt zonder publiek. Eerder vandaag maakte Standard bekend dat hun toeschouwers opnieuw welkom zijn, nu volgt ook Zulte Waregem. Essevee speelt in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen nog een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. De eigen aanhang is er dan voor het eerst in een lange tijd opnieuw bij.

Want volgens de club maken de versoepelingen van de afgelopen weken het mogelijk om weer een leuke voetbalmiddag in het stadion te organiseren. Ze blijven wel voorzichtig. Abonnees kunnen tickets kopen voor de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse subtopper, maar in een bubbel van maximaal acht personen.

24 juli openen de troepen van Francky Dury hun seizoen op het veld van Oud-Heverlee Leuven.