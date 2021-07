De prognose van de redactie - 18: Eupen lijkt (voorlopig?) een vogel voor de kat te zijn

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: kan Eupen met héél beperkt budget de laatste plaats vermijden?

Prognose

Eupen kwam vorig seizoen eigenlijk nooit echt in de problemen, maar dat was niet genoeg voor de Qatarese investeerders. Ze trokken zich terug en zullen dit seizoen geen investeringen doen. Ze willen Eupen op eigen middelen laten draaien. Met een beperkt publiek en amper commerciële inkomsten wordt dat geen makkelijke affaire.

Benat San José was de eerste die vertrok omdat hij geen sportieve garanties kon krijgen. Ivan Bravo was de volgende die zijn koffers pakte, gevolgd door sportief directeur Jordi Condom. Om maar even te schetsen dat het een bouwwerf was de afgelopen maanden Am Kehrweg.

© photonews

Eupen wou een nieuwe coach die de Belgische competitie goed kende en kwam dan afdraven met... Stefan Krämer. Een trainer die enkel ervaring heeft in de lagere Duitse klasses. Intussen staan Prevljak, Ngoy en Agbadou nog op het lijstje van verschillende clubs. Inkomend is er enkel Jérôme Déom en de terugkerende verhuurde spelers (Leonardo Rocha, Carlos Embalo en Romain Matthys).

Het wordt dus een heel ingewikkeld seizoen voor de Oostkantonners. Ze viseren een rustig seizoen, maar wij twijfelen daar momenteel aan.

Opvallende transfers

Zoals eerder gezegd: middenvelder Jérôme Déom is de enige nieuwkomer momenteel. Vertrekkers zijn er wel al. Met Adriano (sans club), Baby (zonder club), Boljevic (Standard), Bushiri (Norwich), De Wolf (Antwerp), Defourny (RWDM), Miangue (Cercle) en Musona ( Al-Taee) vertrok er wel wat kwaliteit.

Sterke punten/vraagtekens

Er hoeft niet te veel inkomend meer verwacht worden. Enkel een linksback staat nog op het prioriteitenlijstje. Eupen heeft niet de financiële slagkracht om zich nog gevoelig te versterken.