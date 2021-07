Mbokani reageert na transfer: "Gebrek aan respect van Antwerp na alles wat ik voor club deed"

Dieumerci Mbokani heeft uiteindelijk niet voor een verlengd verblijf bij Antwerp of een transfer naar Anderlecht gekozen, maar wel voor een transfer naar Koeweit. De aanvaller haalt nu uit naar zijn ex-club.

"Het was een aanbod dat ik niet kon weigeren. Ik ga niet over de cijfers praten, maar het was een mooi aanbod", aldus Mbokani in Het Nieuwsblad.

Toch had het ook anders kunnen lopen: "Idealiter was ik in België gebleven. Toen het voorstel uit Koeweit kwam, hebben we nog even gewacht."

Niet blijven wachten

"In de hoop dat Antwerp zou reageren, maar ik kon niet blijven wachten. De voorwaarden van Antwerp waren onvoldoende en voor één jaar. Dat was niet interessant en ik vond het van een gebrek aan respect getuigen na alles wat ik voor de club heb gedaan."

"Pas op, ik ben Antwerp heel dankbaar en beschouw het als mijn club, maar ik kan niet anders dan zeggen dat het mij ontgoochelt dat ze geen extra inspanning hebben gedaan."