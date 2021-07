'Sterkhouder Malinwa genoemd bij twee Belgische topclubs'

Bij KV Mechelen zijn ze zich stilaan aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Daarbij wordt het ook nog uitkijken naar mogelijke transfers.

Zo wordt er toch wel aan de mouw getrokken bij Nikola Storm, de winger die in de eerste maanden van 2021 heel wat indruk maakte.

Storm

Zowel in de reguliere competitie als in play-off 2 was hij misschien wel dé speler van het eerste deel van 2021.

Dat heeft hem volgens Het Nieuwsblad interesse opgeleverd van zowel Genk als Antwerp, waar hij genoemd wordt. Concreet is de transfer (nog) niet.