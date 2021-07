OHL staat voor onmogelijke opdracht: nog een Franse club wil Henry

Bij OH Leuven weten ze hoe laat het is. De kans dat Thomas Henry dit seizoen nog aan De Dreef zal voetballen, is bijzonder klein. De sterke spits wil zijn goed seizoen ten gelde maken en heeft daar meer dan genoeg opties voor.

Henry scoorde vorig seizoen 21 keer en gaf ook 7 assists. De 26-jarige spits maakte indruk en had een bijzonder groot aandeel in het sterke seizoen van de promovendus. Dat heeft de interesse aangewakkerd, vooral in zijn thuisland Frankrijk. Hij wil graag een transfer naar een grotere competitie en in de Ligue 1 heeft hij verschillende opties. FC Metz heeft zich nu bij die ploegen gevoegd. De Franse club volgt hem van dichtbij en wil een bod doen van 3,5 miljoen euro. Henry kwam in 2018 naar België. Na een half jaar Tubeke trok hij naar OHL.