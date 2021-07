Oefenduels: Zulte Waregem zet na de pauze scheve situatie recht tegen 1B-club

Aan de pauze stond Essevee in het krijt tegen KMSK Deinze. Na de koffie stelde Zulte Waregem orde op zaken. Door onder meer twee doelpunten van good old Jelle Vossen werd het uiteindelijk 1-3 voor de ploeg van Francky Dury.

Het was Deinze dat het beste uit de startblokken schoot in deze oefenpartij, maar De Belder viseerde al snel de dwarsligger. Twee minuten later was het wel raak: Essevee kon een Oost-Vlaamse hoekschop onvoldoende wegwerken, Boone verschalkte Bossut: 1-0.

Zulte Waregem stak enkele keren de neus aan het venster, maar moest toch met een achterstand koffie gaan drinken. Op het uur zorgde Dompé met een klasseflits voor de gelijkmaker. De kwieke winger omspeelde zijn bewaker om vervolgens weergaloos in de bovenhoek te besluiten.

Een minuut later was de scheve situatie helemaal omgekeerd: de sluwe (sic) Vossen anticipeerde goed op een te korte terugspeelbal en liet Dutoit (ex-STVV en KV Oostende) geen kans. Na een strafschopovertreding op Berahino zette diezelfde Jelle Vossen vanop elf meter de 1-3 eindstand op het scorebord.

Volgende week zaterdag begint Zulte Waregem aan de afscheidstournee van Francky Dury met een uitwedstrijd bij OHL.

Opstellingen

Dit zijn de 1️⃣1️⃣ namen die binnen een kwartier van start gaan: Bossut, Srarfi, Pletinckx, Thiam, De Neve, Seck, De Poorter, De Smet, Berahino, Sylla en Gano.



