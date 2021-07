Union blijft ongeslagen na draw tegen Valenciennes

De ploeg van Felice Mazzu lijkt rustig op het elan van vorig seizoen verder te gaan. Na acht wedstrijden in de oefencampagne is de kampioen van de 1B Pro League nog steeds ongeslagen. Woensdag einde het oefenduel tegen Valenciennes op een 1-1 gelijkspel.

De Brusselaars kwamen al vroeg op voorsprong via de sierlijke Loïc Lapoussin. Valenciennes, dat afgelopen seizoen op de elfde plaats eindigde Ligue 2, kwam pas in het laatste kwart van de wedstrijd echt opzetten. Na enkele hete standjes voor het doel van Union werd het tien minuten voor tijd toch 1-1 via Boutouaou.

Zo eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Eerder oefende Valenciennes ook al tegen twee andere JPL-clubs. Tegen Kortrijk wonnen de Fransen met 1-0, tegen OHL beten ze met dezelfde score in het zand.

Union lijkt stilaan klaar voor de competitiestart. In acht oefenwedstrijden verloor de ploeg van Felice Mazzu nog niet. Zes keer werd gewonnen, twee keer eindigde een oefenduel op een gelijkspel. Volgende week zondag opent Union de competitie met een regelrechte Brusselse derby op het veld van Anderlecht.

Opstelling

⚡️ Starting XI ⚡️



Voici nos 11 Unionistes qui défieront le @VAFC ! #USGVAL pic.twitter.com/hHqB2GfNpS — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 14, 2021

46’ Avec quelques changements !



⬆️ Sigurdarson, Kandouss, Lewis

⬇️ Vanzeir, Burgess, Lapoussin



1️⃣-0️⃣ #USGVAL — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 14, 2021